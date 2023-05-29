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НовостиПроисшествия29 мая 2023 8:50

В Коми мужчина украл велосипед и перекрасил его

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Скриншот с видео МВД по Коми.

Фото: Скриншот с видео МВД по Коми.

37-летняя жительница пгт. Нижний Одес Сосногорского района обратилась в полицию и рассказала, что у неизвестный похитил у нее ведосипед. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В скором времени оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний мужчина, который приехал в гости на машине, а уходя увидел непристегнутый ведосипед и зарал его. Он успел перекрасить его в другой цвет и прятал в заброшенных гаражах.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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