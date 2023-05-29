В Коми самый массовый ЕГЭ написали 3753 человека

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В Коми выпускники 11 классов сдали ЕГЭ по русскому языку. Школьники написали его сегодня, 29 мая.

По данным регионального Минобра, экзамен сдавали 3 753 человека, что делает его самым масштабным из всех предметов.

Напомним, ЕГЭ по русскому языку является обязательным предметом для получения аттестата. Выпускнику необходимо набрать как минимум 24 балла для окончания школы.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку – 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 16 июня, рассказали в Минобрнауки Коми.

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