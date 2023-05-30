В Коми возбудили уголовное дело о взятке в отношении лесника

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Следственный комитет Коми возбудил уголовное дело в отношении лесника Боровского участкового лесничества в Ухте. Его подозревают в получении взятки.

По предоставленным данным, мужчина получил незаконное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей от директора частной фирмы за заключение договора купли-продажи и передачу лесных насаждений.

В настоящий момент по факту случившегося проводят процессуальные действия, которые установят обстоятельства произошедшего.

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