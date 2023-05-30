Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 5:15

В Коми возбудили уголовное дело о взятке в отношении лесника

Об этом сообщили в Следственном комитете региона
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Следственный комитет Коми возбудил уголовное дело в отношении лесника Боровского участкового лесничества в Ухте. Его подозревают в получении взятки.

По предоставленным данным, мужчина получил незаконное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей от директора частной фирмы за заключение договора купли-продажи и передачу лесных насаждений.

В настоящий момент по факту случившегося проводят процессуальные действия, которые установят обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми украл телефон знакомой и потерял его (подробнее)