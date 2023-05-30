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НовостиПроисшествия30 мая 2023 8:50

В Коми обнаружили на лестничной клетке изрезанного мужчину

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба Росгвардии Коми.

Фото: Пресс-служба Росгвардии Коми.

В Эжвинском районе Коми сотрудники Росгвардии задержали 70-летнего мужчину, который ударил ножом приятеля. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавший был обнаружен с порезанным животом, грудной клеткой, частью лица и левой кистью на лестничной площадке, а рядом с ним лежал нож. Росгвардейцы оказали ему доврачебную помощь и выяснили, кто его изувечил. Оказалось, что конфликт между двумя мужчинами произошел в одной из квартир.

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции. 49-летнего пострадавшего госпитализировали.

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