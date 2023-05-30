В Коми мошенники похитили у пенсионерки более 200 тысяч рублей

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В отделение полиции Воркуты обратилась 63-летняя жительница Воронежской области и рассказала, что поддалась на уловки мошенников, в результате чего лишилась 205 тысяч рублей. По данным пресс-службы регионального МВД, возбуждено уголовное дело.

На телефон пенсионерки поступил звонок от человека, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что мошенники пытаются списать с ее счета деньги.

Действуя под диктовку, женщина установила программу для «защиты» финансов. Мошенники оформили на ее имя кредит и завладели деньгами.

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