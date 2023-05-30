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НовостиОбщество30 мая 2023 9:50

В Коми неходячей пенсионерке потребовалась помощь спасателей

За помощью обратился ее сын
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Инте спасатели оказали помощь неходячей пенсионерке, которая не могла самостоятельно добраться до поезда.

За помощью к спасателям обратился сын пенсионерки, который попросил помочь его 87-летней матери, которая не может ходить и с трудом переворачивается, с транспортировкой. В связи с этим мужчина решил перевезти ее к себе в Нижний Новгород.

27 мая спасатели прибыли к дому пожилой женщины, положили ее на носилки и довезли до ЖД вокзала. Далее ее пересадили в инвалидное кресло и подняли в вагон поезда, сообщает «Комиинформ».

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