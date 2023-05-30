В Коми неходячей пенсионерке потребовалась помощь спасателей

Фото: Pixabay.

В Инте спасатели оказали помощь неходячей пенсионерке, которая не могла самостоятельно добраться до поезда.

За помощью к спасателям обратился сын пенсионерки, который попросил помочь его 87-летней матери, которая не может ходить и с трудом переворачивается, с транспортировкой. В связи с этим мужчина решил перевезти ее к себе в Нижний Новгород.

27 мая спасатели прибыли к дому пожилой женщины, положили ее на носилки и довезли до ЖД вокзала. Далее ее пересадили в инвалидное кресло и подняли в вагон поезда, сообщает «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми мошенники похитили у пенсионерки более 200 тысяч рублей (подробнее)