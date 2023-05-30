Трое жителей Коми обогатили мошенников на 4 млн рублей

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Трое жителей Ухты и Печоры попались на уловки мошенников и лишились 4 млн рублей. В пресс-службе МВД республики сообщили, что возбуждены уголовные дела.

Граждане хотели заработать денег на инвестициях. Таким образом, 54-летний житель Печоры потерял 2 млн рублей, из которых 800 тысяч рублей взял в кредит. При выводе имеющейся прибыли, которая отображалась в личном кабинете, связь с лжеброкером потерялась, а аккаунт был заблокирован.

Также двое пенсионеров из Ухты попались на уловки аферистов и перевели злоумышленникам 2,1 млн рублей.

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