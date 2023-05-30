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НовостиОбщество30 мая 2023 13:00

Названы даты безводного дня в Сыктывкаре

Для минимизации неудобств населения традиционно отключение воды пройдет поэтапно
Источник:kp.ru
Автор фото: Пыхалова Юлия

Автор фото: Пыхалова Юлия

В Сыктывкаре грядет безводный день. О нем предупредил генеральный директор «Сыктывкарского водоканала» Андрей Селиванов.

По его словам, чтобы минимизировать неудобства для горожан, он пройдет в два этапа. Так, первый этап запланирован на 5 июля. Он коснется жителей Орбиты от Печорской улицы, а также жителей поселков Верхний и Нижний Чов.

Второй этап пройдет 19 июля с 8 утра. На сутки будет отключена от воды оставшаяся часть города и село Выльгорт.

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