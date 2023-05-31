Бесплатный тренинг «Продвижение в социальных сетях» собрал более 60 бизнесменов Коми

Фото: Центр «Мой бизнес» Коми

В День российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, Центр «Мой бизнес» Коми для региональных бизнесменов организовал тренинг «Продвижение в социальных сетях».

Участникам тренинга рассказали о самых популярных типах контента в этом году, сообщили об особенностях контента для разных сфер бизнеса и показали, как продавать товар через контент. Вторая часть тренинга - практика. С помощью полученных знаний предприниматели самостоятельно создали контент для продвижения своего дела и своей страницы.

Всего в этот день обучились «Продвижению в социальных сетях» более 60 предпринимателей Коми и их представителей. Тренинг проходил бесплатно в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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