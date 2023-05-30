Поезд Москва – Сыктывкар будет ходить каждый день

Фото: пресс-служба Минэкономразвития Коми

Поезд, связывающий Москву и Сыктывкар, будет ходить каждый день. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Коми.

– С 1 июня 2023 года назначено ежедневное курсирование беспересадочной группы вагонов Сыктывкар – Москва – Сыктывкар в составе поездов Лабытнанги – Москва – Лабытнанги, – отметили в ведомстве.

Состав будет отправляться из столицы Коми в 8.54. Поезд будет прибывать в Москву в 10.13 следующего дня. Отправление из российской столицы назначено на 10.05. В Сыктывкар поезд прибудет в 12:06 следующего дня. Время в пути из Сыктывкара в Москву составит 25 часов, а обратно – 26 часов.

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