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НовостиПроисшествия23 мая 2023 9:36

Новый поезд Сыктывкар – Санкт-Петербург будет ходить до конца сентября

Он начнет курсировать в июне
Источник:kp.ru
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый прямой поезд, связывающий Сыктывкар и Санкт-Петербург, будет ходить до конца сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Поезд назначили для того, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров. Путь из Сыктывкара в Санкт-Петербург займет 31 час 26 минут, а обратно – 30 часов. В составе предусмотрены плацкартные и купейные вагоны, а также вагон с местами для маломобильных пассажиров. Кроме того, поезд будет ходить с беспересадочными вагонами Котлас – Санкт-Петербург.

Из Сыктывкара он будет отправляться 9, 13, 17, 21, 25, 29 июня, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 июля, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа, 7, 11, 15, 19, 21, 25 сентября.

Рейсы из Санкт-Петербурга назначены на 7, 9, 10, 18, 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 1, 5, 12, 16, 20, 28 августа, 1, 5, 12, 16, 20, 24, 30 сентября.

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