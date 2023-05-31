Начинающим и молодым предпринимателям Коми бесплатно помогают в ведении бизнеса

Фото: центр «Мой бизнес» Коми

Подробнее о получении можно узнать в Центре «Мой бизнес» Коми. Спектр услуг разнообразен – это и обучение, помощь в сертификации продукции, размещение и реализация продукции на маркетплейсах, содействие в составлении бизнес-проекта, помощь в маргетинге, экспорте продукции и другое.

Уже многие компании, самозанятые граждане региона воспользовались государственными мерами поддержки и легко ведут свой бизнес. Даже если ваш проект пока находится на стадии задумки, скорее спешите в «Мой бизнес», там специалисты подскажут вам, с чего вам стоит начать, а также скажут, чем вам они смогут помочь уже сейчас.

За консультацией следует обратиться в центр «Мой бизнес» Коми и узнать подробнее о льготах и мерах поддержки по телефону: 8 (8212) 44-60-25 (доб. 220 – Кравцова Полина Владимировна) или по е-mail: p.v.kravtsova@minek.rkomi.ru. Подробности на сайте центра «Мой Бизнес» Коми: мойбизнес11.рф, а также в телеграм-канале.

Такой приоритет возможен благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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