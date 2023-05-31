Автовладельцев предупредили о пробках в Сыктывкаре

Фото: Нина Юшкова.

В скором времени в Сыктывкаре в связи с проведением ремонта тепловых сетей будут масштабно перекрыты дороги. Об этом в ходе общегородской планерки сообщил замруководителя столичной мэрии Александр Можегов.

С 5 июня до 20 августа 2023 года будут перекрыты отрезки улиц Первомайской, Ленина, Советской.

В этом сезоне предстоит отремонтировать 19 улиц и дорог города Сыктывкара, общий объем ремонта которых составит порядка 20 километров.

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