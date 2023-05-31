В Сыктывкаре нейрохирурги Эжвинской больницы спасли сложного пациента

Фото Минздрава Коми

Врачи Эжвинской больницы спасли жизнь сложному пациенту, который поступил к ним с лопнувшей аневризмой в головном мозге. О невероятном профессионализме нейрохирургов медучреждения рассказали в республиканском Минздраве.

В течение четырех часов команда врачей боролась за жизнь сыктывкарца и вышли из операционной победителями. Медики успешно удалили аневризму пациенту и наблюдали за ним две недели. После этого мужчину передали коллегам, которые занимаются его реабилитацией.

- Пациент находился в отделении две недели. Как отмечают врачи, состояние Юрия Юрьевича значительно улучшилось. Моторика и координация восстанавливаются. Прогнозы благоприятные. Теперь, его главная задача – это забота о своем здоровье и следование всем предписаниям наших специалистов, – комментирует медицинский случай заведующая отделением реабилитации Любовь Исакова.

Сам пациент подчеркивает, что очень благодарен врачам и всему коллективу, что помогли ему в столь сложной ситуации. Признается, чувствует себя хорошо.

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