В Минсельхозе Коми сообщили, можно ли есть птицу в условиях карантина по гриппу

Фото: Оксана Ольшанская.

Министр сельского хозяйства Республики Коми Ильдар Андарьянов во время прямого эфира телеканала «Юрган» рассказал, можно ли употреблять в пищу птицу в условиях карантина по гриппу.

На сегодняшний день карантин веден в селе Сторожевск Корткеросского района республики и в Сыктывкаре.

Ильдар Андарьянов сообщил, что есть мясо птицы можно только после качественной термообработки - его нужно хорошо проварить. Мясо погибшей птицы есть запрещено, нельзя давать его даже животным.

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