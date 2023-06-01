В Жешарте избрали нового главу администрации

Фото: Галина Плетцер.

В пгт. Жешарт Усть-Вымского района Коми избрали нового главу администрации.

24 мая конкурсная комиссия рассмотрела документы, которые представили кандидаты, и провела собеседование. 31 мая в ходе заседания совета депутатов состоялось открытое голосование.

Руководителем администрации Жешарта избрали Александра Малафеева. Как сообщается на официальном сайте Усть-Вымского района Коми, ранее он занимал должность начальника управления экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сварщики из Коми могут рассчитывать на самые высокие зарплаты в регионах СЗФО (подробнее)