В Жешарте избрали нового главу администрации

Фото: Галина Плетцер.
В пгт. Жешарт Усть-Вымского района Коми избрали нового главу администрации.
24 мая конкурсная комиссия рассмотрела документы, которые представили кандидаты, и провела собеседование. 31 мая в ходе заседания совета депутатов состоялось открытое голосование.
Руководителем администрации Жешарта избрали Александра Малафеева. Как сообщается на официальном сайте Усть-Вымского района Коми, ранее он занимал должность начальника управления экономики.
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