Житель Сыктывкара украл кошелек состоятельной женщины в кафе

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36-летнего ранее судимого жителя Сыктывкара обвиняют в краже кошелька состоятельной женщины в кафе. В скором времени уголовное дело будет рассмотрено в суде.

В начале января 2023 года женщина забыла кошелек с логотипом известного мирового бренда, в котором находились банковские карты и 30 тысяч рублей. Его обнаружил официант, который передал находку в бар заведения. Одна из сотрудниц кафе рассказала об этом приятелю, который провернул преступную схему. Мужчина представился супругом посетительницы и поинтересовался, не оставляла ли она свой кошелек.

Настоящая владелица кошелька обратилась в кафе в феврале 2023 года. Имущество было возвращено хозяйке, но похититель успел потратить деньги.

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