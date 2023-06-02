В МВД Коми предупредили о гряжущих массовых проверках водителей

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В Коми объявлены массовые проверки водителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, грядущая спецоперация пройдет со 2 по 4 июня. Инспекторы ДПС будут выявлять злостных нарушителей ПДД и нетрезвых за рулем.

- Стражи порядка будут останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, поведения, не соответствующего обстановке и нарушений ПДД РФ, водители незамедлительно продолжат движение. Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения и недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, - объяснили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление авто в состоянии опьянения. В соответствии с ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. За повторное управление автомобилем в состояние опьянения предусмотрена уголовная ответственность на основании ст. 264.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

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