В одном из городов Коми ввели режим повышенной готовности

Фото: Александра Савинова.
Из-за мусорного полигона в Печоре ввели режим повышенной готовности.
Верховный суд РФ отказал Центру экологического партнерства в рассмотрении жалобы. Компания-эксплуатант пыталась доказать, что на полном основании имеет право работать по лицензии и вносить изменения в госреестр объектов размещения ТКО.
«В связи с трудностями, которые возникли у «ЦЭП» по оформлению разрешительных документов, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС МР «Печора» ввела режим повышенной готовности. Функционирование полигона продолжается в штатном режиме», - со ссылкой на администрацию сообщает группа «НОВОСТИ - Печора Today».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми сотрудник банка и участковый полиции предотвратили мошенничество (подробнее)