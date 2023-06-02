В одном из городов Коми ввели режим повышенной готовности

Фото: Александра Савинова.

Из-за мусорного полигона в Печоре ввели режим повышенной готовности.

Верховный суд РФ отказал Центру экологического партнерства в рассмотрении жалобы. Компания-эксплуатант пыталась доказать, что на полном основании имеет право работать по лицензии и вносить изменения в госреестр объектов размещения ТКО.

«В связи с трудностями, которые возникли у «ЦЭП» по оформлению разрешительных документов, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС МР «Печора» ввела режим повышенной готовности. Функционирование полигона продолжается в штатном режиме», - со ссылкой на администрацию сообщает группа «НОВОСТИ - Печора Today».

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