В Сыктывкаре с 1 июля вступят в силу дополнительные ограничения на продажу алкоголя

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С 1 июля 2023 года в Сыктывкаре вступят в силу дополнительные ограничения, касающиеся продажи алкогольных напитков. Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, изменение в постановление администрации было утверждено вчера, 1 июня, в День защиты детей.

В силу вступят нормы по установлению расстояния дополнительной территории для запрета розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания – 25 метров от многоквартирного дома. Розничная продажа алкогольной продукции осуществляется в 456 столичных торговых объектах. Заведения общественного питания, реализующие алкогольную продукцию, имеющие зал обслуживания посетителей более 30 кв. метров, смогут продолжить свою работу, так как для ограничения должно быть одновременно выполнено два условия: нахождение в или на прилегающей территории к многоквартирному дому и зал обслуживания посетителей менее 30 кв. метров.

У заведений, попадающих одновременно под ограничения по площади зала и территории, до 1 июля 2023 года есть возможность не закрываться, а перепрофилироваться в магазин, под оказание иных услуг, сократив ночной режим работы, или продолжать работу в привычном режиме как организации общепита, но без реализации алкогольной продукции. В то же время, жильцы ближайших домов получат возможность соблюдения их прав на отдых, улучшатся социально-экономические показатели по охране здоровья граждан, правонарушениям, уровню комфорта проживания, удорожанию стоимости недвижимости в благополучном районе, снизятся затраты на содержание территории.

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