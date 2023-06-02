В Коми 67 детей стали жертвами укусов клещей

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В Коми 67 детей за минувшую неделю пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, с 26 мая по 1 июня за медицинской помощью обратились 363 человека. Всего зарегистрировано в этом сезоне 1 130 пострадавших, 214 из которых дети.

Также известно, что в пяти образцах был обнаружен вирус клещевого энцефалита, а в 58 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Всего специалисты провели 331 исследование.

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