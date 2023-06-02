В Коми скончались 15 ВИЧ-инфицированных

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Стала известна статистика по ВИЧ-инфицированным в Коми. Так, на учете с подтверждённым диагнозом стоят 3 524 жителя Коми, из них 15 человек умерли в этом году. Однако лишь в четырех случаях причиной смерти стал вирус.

По данным регионального Роспотребнадзора, лечение получают 2 979 человек. Также известно, что в 2022 году 54 женщины с ВИЧ родили. отмечается, что лишь в 52 случаях проводилась химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку во время беременности.

В 2022 году уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди жителей республики составил 45,5 на 100 тысяч населения, что ниже показателя 2021 года на 0,3 % (показатель в 2022 году по РФ – 42,2).

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