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НовостиОбщество3 июня 2023 9:00

Житель Коми похитил у бабушки деньги и потратил их на алкоголь

Все произошло 22 октября прошлого года
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Ухте суд вынес приговор 23-летнему молодому человеку, похитившему деньги у бабушки. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы, заменив наказание принудительными работами с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

Все произошло 22 октября прошлого года. Молодой человек взял у бабушки банковскую карту, чтобы сходить в аптеку и купить ей необходимые препараты. В результате он потратил 2,5 тысячи рублей на алкоголь и закуски, чтобы продолжить застолье с приятелем.

Свою вину ухтинец признал. Он возместил потерпевшей ущерб, получив доход от случайных заработков.

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