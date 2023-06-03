Стало известно, что будет построено на месте бывшего здания гороно в Сыктывкаре

Фото: Администрация Сыктывкара.

В Сыктывкаре на месте бывшего гороно запланировано строительство специализированного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Согласно проекту, магазин будет располагаться в двухэтажном здании. Данный проект будет выполнен в кирпичном стиле с учетом архитектуры рядом стоящих зданий.

Также вдоль улицы Орджоникидзе в районе будущего здания запланировано благоустройство сквера и ремонт постамента памятника С. Орджоникидзе. Кроме того, проектом предусматриваются парковочные места для транспорта посетителей и персонала.

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