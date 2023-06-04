В Сыктывкаре ребенок на самокате попал под колеса легковушки

Фото: ГИБДД по Коми.

Накануне в Эжвинском районе Сыктывкара водитель «Приоры» сбил 13-летнего мальчика на самокате. ДТП произошло на проспекте Бумажников.

В результате ДТП подросток получил ссадину, сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу, передает «Комиинформ» со ссылкой на ГИБДД по Коми.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали случившегося.

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