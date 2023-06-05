Вихрь из Каспия в первую неделю июня принесет в Коми контрастную погоду

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Синоптики ЦГМС Коми рассказали о прогнозе погоды в первую неделю июня. По предоставленным данным, в период с 5 по 9 число в республике из-за вихря со стороны Каспия будет контрастная погода.

В антициклонических промежутках облачные прояснения понизят температуру воздуха до -1...-3С — в центре и на севере республики в ночное время суток. Днем будет не более +12...+17С. В то же время возможны дожди и снег, во время которых температура будет не более +4...+9С.

Больше всего осадков ожидают в конце и в начале неделе. Сильнее всего от непогоды пострадает северная часть, при этом при смене воздушных масс будут грозы с усилением ветра 16-21 м/с.

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