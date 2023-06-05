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НовостиОбщество5 июня 2023 7:19

В Коми 23-летний ухтинец получил судимость за поддельный аттестат об образовании

Ухтинец купил документ у незнакомого человека
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Ухте выслушал приговор 23-летний местный житель, которого обвиняли в использовании поддельного аттестата. Молодой человек купил документ у незнакомца и предоставил его работодателю.

Ухтинца взяли на работу, однако уже через месяц вскрылась правда. Обнаруживший факт обмана работодатель обратился в правоохранительные органы.

- Вину в содеянном молодой человек признал. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу, - заключили в прокуратуре Коми.

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