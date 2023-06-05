В Коми найдено тело пропавшего 48-летнего рыбака

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В Усинске прекращены поиски пропавшего 48-летнего рыбака. Его тело обнаружили в реке.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на «Спас-Коми», мужчина исчез еще 26 мая. Тогда он вместе с друзьями рыбачил на севере города. Как рассказали товарищи погибшего, в день пропажи он взял улов и, как они думали, ушел домой, поэтому не стали его искать.

Однако позже стало ясно, что усинец так и не добрался до дома. С этого момента начались его поиски, которые закончились печальной вестью.

По данному факту начата проверка.

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