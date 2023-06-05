Житель Коми заплатит три штрафа за оскорбление своей сожительницы

Фото: pexels.com

В Ухте мировой судья назначил местному жителю три административных штрафа за оскорбление своей возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

По данным ведомства, пара сильно ругалась в течение нескольких дней. В порыве злости 36-летний мужчина обругал сожительницу матом. Такого отношения женщина терпеть не стала и написала на ухтинца заявление.

Теперь горожанин должен заплатить три тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воркутинского чиновника оштрафовали за сломанные очки (подробности)