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НовостиПроисшествия5 июня 2023 8:50

Житель Коми заплатит три штрафа за оскорбление своей сожительницы

Такого отношения женщина терпеть не стала
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Ухте мировой судья назначил местному жителю три административных штрафа за оскорбление своей возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

По данным ведомства, пара сильно ругалась в течение нескольких дней. В порыве злости 36-летний мужчина обругал сожительницу матом. Такого отношения женщина терпеть не стала и написала на ухтинца заявление.

Теперь горожанин должен заплатить три тысячи рублей.

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