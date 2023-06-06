Из Коми начал летать самолет до Минеральных вод

Фото: архив КП

Накануне, 5 июня, из Сыктывкара вылетел первый самолет до Минеральных вод. Жители республики теперь могут добраться до Ставропольского края без пересадок.

После длительного перерыва самолет вылетел в 18:50 по местному времени из аэропорта столицы Коми. Впоследствии же вылеты запланированы дважды в неделю по средам и воскресеньям.

По принятому расписанию, воздушные судна будут вылетать из Сыктывкара в 18:50 и прибывать в Минеральные воды в 23:00. Что касается обратного вылета, то из Ставропольского края самолет будет вылетать в 14:00 и прилетать в Коми в 17:50.

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