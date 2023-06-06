Депутат Госсовета Коми Александр Гайворонский сложил полномочия

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Вчера, пятого июня, стало известно, что Александр Гайворонский перестанет быть депутатом Госсовета Коми. Он уже написал заявление о прекращении полномочий.

«Низкий поклон всем жителям республики, всем моим коллегам, друзьям, соратникам и сподвижникам, сторонникам и противникам, многие, но конечно не все, в итоге стали сторонниками, критикующим и одобряющим, всем, кто помогал, мешал и не мешал работать. Это было здорово. Насколько результативно — судить вам», - написал Александр Гайворонский.

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