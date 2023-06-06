В Коми снижается количество психических расстройств

Фото: Нина Юшкова.
Жители Коми стали меньше страдать от психических расстройств. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
По сравнению с 2019 годом, в республике количество психических расстройств снизилось на 11,7%. У взрослых показатель снизился на 3,5%, у детей до 14 лет - на 24,4%, у подростков до 17 лет - на 57,5%.
По всем наркологическим расстройствам у населения Республики Коми первичная заболеваемость снижается на 17,2%.
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