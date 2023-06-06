В Минсельхозе Коми рассказали, как защитить огород в грядущее похолодание

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Начальник отдела растениеводства и мелиорации Минсельхоза РК Ольга Лысенкова рассказала, как защитить огород в грядущее похолодание.

По возможности нужно укрыть ранние всходы и клубнику. Картофель можно окучить, а цветы в кашпо лучше убрать в помещения.

«Ягодные кусты, посадки на закрытом грунте и капуста перенесут похолодание без проблем. А для плодовых, к примеру яблонь, могут быть последствия в виде опадания цветков. Чтобы не остаться без урожая, по возможности, необходимо подготовить растение к похолоданиям антистрессовыми препаратами, такими как, Эпин, Циркон и Янтарная кислота. Применять их необходимо до появления стрессового фактора», - сообщила эксперт.

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