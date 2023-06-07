В Коми будут судить двух наркоторговцев

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В Сыктывкаре утвердили обвинительное заключение в отношении двух мужчин. По данным прокуратуры Коми, 42-летнего мужчину и его 25-летнего подельника из Кирова обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств и в покушении на их незаконный сбыт.

По версии следователей, уроженец Кирова, временно жил в Усинске и распространял наркотики. В декабре 2022 года он получил задание забрать партию незаконных веществ с территории Пензы. Покинуть Коми мужчина не мог и обратился за помощью к сыктывкарцу.

Житель Сыктывкара ему не отказал, но не смог довести задуманное до конца, так как его задержали полицейские в Сысольском районе.

Свою вину сообщники не признали, уголовное дело сейчас направили в суд. Расследование проводили в МВД Коми.

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