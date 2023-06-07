Житель Коми отпраздновал день рождения сына и ударил полицейского

Фото: Нина Юшкова.
После празднования дня рождения сына житель Ижмы ударил сотрудника полиции. Суд приговорил его к 9 месяцам лишения свободы, но изменил наказание на 9 месяцев принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% средств.
Инцидент произошел 14 февраля текущего года. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения после празднования дня рождения сына, ударил борт проезжающего мимо полицейского автомобиля.
Также он высказывал в адрес сотрудников полиции претензии по факту его остановки, после чего ударил по лицу одного из правоохранителей.
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