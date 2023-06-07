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НовостиОбщество7 июня 2023 10:20

За ложные сообщения о поджогах военкоматов житель Коми отправится на 6 лет в колонию

Об этом рассказали в пресс-службе судов
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

48-летний житель Ухты отправился на 6 лет и 3 года в колонию за ложные сообщения о поджогах военкоматов и за нецензурные надписи на патриотических плакатах. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

В июне 2022 года мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, оставил нецензурные трудно смываемые и хорошо видимые надписи, выражающие протест проведению СВО и неуважение к обществу.

Он же, в сентябре прошлого года, так же в нетрезвом состоянии, позвонил в полицию и сообщил о готовящихся поджогах военкоматов городов Ухта, Сосногорск, Вуктыл, Сосногорского и Вуктыльского районов.

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