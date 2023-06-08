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НовостиПроисшествия8 июня 2023 4:49

В Коми мужчина устроил драку из-за сделанного ему замечания

Суд вынес ему приговор
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Суд вынес приговор 28-летнему жителю Печоры, который устроил драку из-за сделанного ему замечания. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, его приговорили к двум годам условного лишения свободы.

Инцидент произошел 30 сентября прошлого года. Подсудимый во дворе дома по улице Советской громко разговаривал с приятелем. Один из жильцов вышел на улицу и сделал им замечание.

Между мужчинами произошел конфликт, во время которого подсудимый ударил жильца дома кулаком, после чего несколько раз ударил его кулаками и ногой. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

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