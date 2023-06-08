В Коми скончались два человека, заразившись кишечной инфекцией в больнице

Фото: Нина Юшкова.

В прошлом году в Республике Коми в Эжвинской больнице скончались два человека, которые «подхватили» острую кишечную инфекцию в ходе лечения в стационаре. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего в 2022 году в медицинских учреждениях республики было зарегистрировано 133 случая с инфекциями, связанными с оказанием медпомощи.

Если сравнивать с 2021 годом, данный показатель намного ниже - был зафиксирован 241 факт с установлением ИСМП.

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