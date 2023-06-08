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НовостиОбщество8 июня 2023 5:49

В Коми возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении северной пенсии

По месту регистрации мужчина не проживал
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Воркутинская прокуратура установила, что экс-служащий ОВД Таджикистана уволился со службы в связи с выходом на пенсию по выслуге лет с 2014 года и получал пенсионную надбавку в размере 1,6.

По месту регистрации мужчина не проживал. Он был уведомлен о необходимости сообщать данные, касающиеся места проживания. Переплата пенсии превысила 1,2 млн рублей.

В отношении бывшего служащего было возбуждено уголовное дело, ход и расследование которого находятся на особом контроле надзорного ведомства.

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