В Коми возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении северной пенсии

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Воркутинская прокуратура установила, что экс-служащий ОВД Таджикистана уволился со службы в связи с выходом на пенсию по выслуге лет с 2014 года и получал пенсионную надбавку в размере 1,6.
По месту регистрации мужчина не проживал. Он был уведомлен о необходимости сообщать данные, касающиеся места проживания. Переплата пенсии превысила 1,2 млн рублей.
В отношении бывшего служащего было возбуждено уголовное дело, ход и расследование которого находятся на особом контроле надзорного ведомства.
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