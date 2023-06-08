В центре Сыктывкара перекрыли движение по нескольким улицам

Фото: Нина Юшкова.

Жителей Сыктывкара предупредили о перекрытии улиц в центре столицы. Это связано с проведением ремонта теплосетей.

В пресс-службе городской мэрии сообщили, что движение будет ограничено до 20 августа по следующим улицам:

— По всей ширине проезжей части по улице Советской (от перекрестка с улицей Коммунистической до перекрестка с улицей Орджоникидзе).

— По всей ширине проезжей части по улице Первомайской (от дома №68 по улице Первомайской до перекрестка с улицей Коммунистической).

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