Строитель из Коми погиб в ЛНР

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В ЛНР погиб уроженец Усть-Цилемского района Коми 31-летний Дмитрий Чупров.

В администрации села Окунев сообщили, что в ночь на 31 мая в ЛНР упал снаряд, в результате которого погибли строители. Мужчина работал в строительной компании в Санкт-Петербурге, но его отправили в командировку в ЛНР. Он восстанавливал разрушенную инфраструктуру в поселке Карпаты.

Дмитрия Чупрова похоронили в Усть-Цилемском районе республики. У него осталась гражданская супруга и новорожденный сын.

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