Где в Сыктывкаре отключат горячую воду с 13 июня

Автор фотографии: Пыхалова Юлия

В Сыктывкаре с 13 по 19 июня запланировано массовое отключение горячего водоснабжения. Об этом предупреждают городские тепловые сети филиала «Коми» ПАО «Т Плюс».

Отключение связано с гидравлическими испытаниями и ремонтом трубопровода. Жителей города просят проявить понимание и приносят свои извинения за неудобства.

Далее мы приведем полный список домов, в которых не будет горячей воды.

Список домов:

ул. 28-й Невельской дивизии, 6, 8/2, 14А, 23, 27, 27А, 29, 31, 35, 39, 43, 43А, 45, 47, 49, 51;

ул. Бабушкина, 19, 20, 22, 23, 25, 31, 38;

ул. Громова, 57, 75;

ул. Интернациональная, 78, 90, 92, 92А, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 106, 108, 108А, 110, 113, 115, 119, 126, 131, 131/1, 147;

ул. Карла Маркса, 116, 118, 120, 144, 150, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 180/1, 182, 182/1, 182, 182/2, 182А, 184, 184/2, 184/3, 192, 192/1, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 201А, 202, 204, 206, 208, 208/1, 208/5, 208/6, 209А, 210, 212, 213, 214, 221, 221А, 223А, 225, 227, 227/1, 229, 231;

ул. Католикова, 2, 6;

ул. Клары Цеткин, 80, 84;

ул. Коммунистическая, 8, 9, 11, 18, 20, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

ул. Красных Партизан, 33, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 79, 98, 100;

ул. Ленина, 32, 34, 36, 38, 48, 48/2, 48/3, 50, 50А, 54, 56, 58, 60;

ул. Максима Горького, 23, 54;

Нагорный проезд, 1, 7, 9, 11, 13, 15;

ул. Огородная, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 6, 8, 8/1, 8А, 10, 10/1;

Октябрьский проспект, 40, 42, 44, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 86-102, 104, 105, 107, 111, 116, 118, 118/1, 119А, 120, 121, 121А, 122, 123/15, 124, 124/1, 125, 125/2, 125/3, 125/6, 125/7, 125/9, 125/11, 125/12, 125/14, 126, 128, 130, 132, 134, 134/1, 136, 138, 138/1, 140, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158;

ул. Оплеснина, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 13/1, 13/2, 15-19, 21-28, 30, 32, 34, 36;

ул. Орджоникидзе, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 33/45, 40, 43, 47, 49, 49/2, 49А, 50, 50/1, 50/2, 50/4, 50/5, 50/7, 50/16, 51, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 56/1, 58, 59, 60, 61, 61А, 61Б, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 70, 72;

ул. Папанина, 22;

ул. Первомайская, 21, 25, 29, 29/1, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 47-51, 53, 54, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 75А;

ул. Печорская, 11, 11/2, 11/3;

ул. Чернова, 3, 3/1, 3/3, 3/4, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 20, 20А;

ул. Чкалова, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/4, 24-28, 28/1, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 38/1, 38/3, 45/1, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/6, 50/8, 50/12, 50/14-50/18;

ул. Юхнина, 2, 4, 6, 8, 15, 17А, 20, 21, 22, 23, 26.