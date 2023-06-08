В Коми пресекли деятельность наркопритона

Фото: архив "КП"

В Воркуте накрыли наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По данным ведомства, 42-летняя местная жительница и ее 40-летний сожитель с марта по июнь впускали в квартиру наркозависимых.

- В ходе обыска по месту жительства подозреваемых сотрудниками полиции изъята посуда со следами наркотического средства, предметы, используемые при изготовлении дезоморфина, - рассказали в ведомстве.

По факту пресечения наркопритона возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.

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