В Коми пресекли деятельность наркопритона

Фото: архив "КП"
В Воркуте накрыли наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
По данным ведомства, 42-летняя местная жительница и ее 40-летний сожитель с марта по июнь впускали в квартиру наркозависимых.
- В ходе обыска по месту жительства подозреваемых сотрудниками полиции изъята посуда со следами наркотического средства, предметы, используемые при изготовлении дезоморфина, - рассказали в ведомстве.
По факту пресечения наркопритона возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми пьяный дебошир едва не задушил полицейского (подробности)