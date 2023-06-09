В одном из сел Коми открыли временную переправу

Фото: Администрация Усть-Куломского района.

В районе села Усть-Нем Усть-Куломского района Коми появилась временная переправа. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Рубан.

С его слов, глава Коми Владимир Уйба принял решение об оказании финансовой помощи на организацию временной переправы после обращения районной администрации.

Работать паромная переправа будет с 7:00 до 18:00 во вторник, среду и пятницу. Глава района отметил, что ее назначением является перевозка экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций, доставки топлива, стройматериалов и продуктов.

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