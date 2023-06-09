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НовостиОбщество9 июня 2023 13:20

В Коми ожидается резко похолодание до -2 градусов

В республике объявлено штормовое предупреждение
Источник:kp.ru
Автор фото: Веленгурин Владимир

Автор фото: Веленгурин Владимир

В Коми температура воздуха опустится до -2 градусов. О резком похолодании предупреждает МЧС республики.

По данным ведомства, в выходные дни грядут сильные заморозки. Жителей Коми просят позаботиться об урожае заранее.

- В период с 11 по 12 июня по республике ожидаются заморозки. В ночные и утренние часы при облачных прояснениях температура воздуха будет понижаться до -2 градусов, говорится в сообщении ведомства.

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