На трех кладбищах Сыктывкара установят деревянные туалеты

Фото: Нина ЮШКОВА

На портале госзаупок администрация Сыктывкара разместила аукцион на благоустройство туалетов на двух городских кладбищах. Речь идет о Краснозатонском и Верхнечовском (новом и в ЛТП) захоронениях.

По предоставленным данным, торги состоятся 23 июня, стоимость контракте составляет 825,3 тыс. руб. В перечень работ войдет устройство круглых сборных железобетонных колодцев, покрытий пола из брусов, наружного щита, антисептирование стен, пола и потолка составом от гниения.

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