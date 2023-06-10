В Коми сотрудники ГИБДД помогли вытащить двух детей из машины после ДТП

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми рассказали о том, как сотрудники ведомства помогли спасти двух детей из машины после ДТП. По предоставленным данным, авария произошла 21 мая около 15:00 в Сосногорске.

В пресс-службе ведомства сообщили, что около 15:00 инспекторы Денис Альдемиров и Алексей Бажуков стали очевидцами ДТП, когда водитель «Ауди А4» на перекрестке Восточной улиц и 65 лет Победы, проехав на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем «Шкода Октавия».

От удара легковой автомобиль выбросило в кювет, а прибывшие сотрудники Госавтоинспекции вытащили из автомобиля двух детей – мальчика 2013 года и девочка 4 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми водитель сбил девушку и подростка (подробнее)