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НовостиОбщество10 июня 2023 16:19

Синоптики рассказали, когда в Коми стоит ждать потепления

Метеорологи рассказали о погоде на эту неделю
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на следующую неделю. По предоставленным данным, на территории региона в период с 12 по 16 число ожидается потепление после холодных выходных.

Уточняется, что в центральной и северной частях под влиянием циклона пройдут дожди. Температура воздуха при этом составит 13...18С, на крайнем севере — 7...12С.

В южной части пообещали короткие дожди. Температура воздуха поднимется до 19...24С.

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