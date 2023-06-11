Сегодня в Сыктывкаре ряд автобусов изменят маршруты

Фото: Нина Юшкова.

Сегодня, 11 июня, в Сыктывкаре состоится забег «Рытъя кар» и «Велоночь». В связи с проведением мероприятий в столице будет изменена схема движения общественного транспорта.

Жителям и гостям рекомендуется планировать свои маршруты заблаговременно.

Маршруты будут двигаться в следующих направлениях:

маршрут № 3 — в прямом и обратном направлении: ул. Интернациональная — ул. Орджоникидзе — ул. Ленина — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты: "ул. Ленина", в районе дома № 49, "Русская гимназия", "Аэровокзал".

Временные остановочные пункты: "пл. Габова".

маршрут № 12 — в прямом и обратном направлении: ул. Орджоникидзе — ул. Ленина — ул. Карла Маркса — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты:"ул. Ленина", в районе дома № 49 (в прямом и обратном направлении), Баня № 3, "Автостанция".

Временные остановочные пункты: "пл. Габова".

маршрут № 19 — в прямом и обратном направлении: ул. Морозова — ул. Коммунистическая — ул. Интернациональная — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты: "Димитрова", "Учебная", "Морозова", "Давпон", "Городской автовокзал", "ПАТП", "ДОСААФ", "Город Мастеров", "Школа № 35", "Пушкина", "Плавательный бассейн".

Временные остановочные пункты: "Гостиница Сыктывкар", "Аврора", "Поликлиника № 3", "Пединститут", "Росгосстрах", "Рынок", "Администрация" (по внутреннему кругу), "Женская консультация" (по внешнему кругу).

Маршрут № 46 — ул. Кирова — ул. Виктора Савина — ул. Школьная — ул. Корткеросская — ул. Лесозаводская — ул. Северная — ул. Пермская — заезд на ул. 65 лет Победы — Сысольское шоссе — ул. Лесопарковая — ул. Коммунистическая — ул. Интернациональная — ул. Орджоникидзе — ул. Ленина.

Незадействованные остановочные пункты: "Национальный музей", "Баня №3", "СТО", "Давпон", "ул. Морозова", "Учебная", "ул. Димитрова".

Временные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "пл. Габова", "Дворец творчества", "Ул. Северная" (по ул. Школьная в сторону Автостанции), "65 лет Победы"

маршрут № 23 - "Баня № 3 — п. г.т. Краснозатонский" (до площади Габова не едет) - ул. Кирова — ул. Пушкина — ул. Советская — ул. Домны Каликовой.

Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "пл. Габова", "ул. Ленина", в районе дома № 49"

Временные остановочные пункты: "Баня № 3" - конечный остановочный пункт

маршрут № 25 - "Баня № 3 — п.г.т. Краснозатонский" (до площади Габова не едет) - ул. Кирова — ул. Пушкина — ул. Советская — ул. Домны Каликовой.

Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "пл. Габова", "ул. Ленина", в районе дома № 49"

Временные остановочные пункты: "Баня № 3" - конечный остановочный пункт.

Маршрут № 126:

в прямом направлении едет (Максаковские дачи) — ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональная — ул. Куратова — ул. Советская - далее по маршруту.

в обратном направлении едет (Орбита) — ул. Кирова — ул. Пушкина — ул. Интернациональная — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: "ул. Ленина", в районе дома № 49 (в прямом и обратном направлении).

Временные остановочные пункты: "Администрация" (в сторону Максаковских дач).

Последний рейс с остановочного пункта "торговый центр" будет совершён в 17:15.

Последний рейс с остановочного пункта "общество № 27" будет совершён в 18:15. конечный остановочный пункт - "автостанция".

Кондуктор в салоне автобуса будет заранее объявлять о конечных остановочных пунктах и о возможности пересадки на автобус № 46 для последующего движения в центр города и, при необходимости, дальнейшей пересадки на автобусы № 18 и № 54 для следования в микрорайон "Орбита".

В связи с проведением физкультурно-массового мероприятия "Велоночь" маршруты № 1, № 5, № 15, № 17, № 44, № 28 - заканчивают свой рабочий день в 17:00.

Все автобусы едут до конечного остановочного пункта "баня №3"

Пассажирам, желающим уехать с местечка "лесозавод" до микрорайона "Орбита", рекомендуем на маршруте № 46 "Давпон — автостанция — Давпон" доехать до связующих остановочных пунктов и пересаживаться на маршрут № 18 и № 54, которые едут до микрорайона "Орбита"

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