В Сыктывкаре стартует аукцион на ряд земельных участков

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В столице Коми стартует аукцион на ряд земельных участков, которые находятся в собственности города. Стоимость аренды данных участков составляет от 50 тысяч до 1,6 млн рублей. Также разнятся сроки аренды и предполагаемое использование.

Администрация Сыктывкара предлагает участки под станции ТО, магазины и склады. Более подробную информацию по ним можно узнать на сайте мэрии.

​Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договоров аренды земельных участков по следующим адресам:

ул. Колхозная, 64/8,

Ухтинское шоссе, 29/9,

м. Дырнос, 3/36,

ул. Мелиораторов, 11/8,

Ухтинское шоссе, 88,

ул. Калинина, 17/,

р, Ухтинское шоссе, 38/6,

ул. Колхозная, 81,

Ухтинское шоссе, 35/36.

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