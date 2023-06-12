В Сыктывкаре стартует аукцион на ряд земельных участков

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В столице Коми стартует аукцион на ряд земельных участков, которые находятся в собственности города. Стоимость аренды данных участков составляет от 50 тысяч до 1,6 млн рублей. Также разнятся сроки аренды и предполагаемое использование.
Администрация Сыктывкара предлагает участки под станции ТО, магазины и склады. Более подробную информацию по ним можно узнать на сайте мэрии.
Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договоров аренды земельных участков по следующим адресам:
ул. Колхозная, 64/8,
Ухтинское шоссе, 29/9,
м. Дырнос, 3/36,
ул. Мелиораторов, 11/8,
Ухтинское шоссе, 88,
ул. Калинина, 17/,
р, Ухтинское шоссе, 38/6,
ул. Колхозная, 81,
Ухтинское шоссе, 35/36.
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